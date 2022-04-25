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35 минут назад

Эрдоган посоветовал Байдену "изучить историю" прежде чем делать заявления о геноциде армян

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян не имеют для Анкары значения, и порекомендовал ему сначала "хорошо изучить историю".

Эрдоган дал совет Байдену
Фото: EPAEPA

"Армянские претензии, которые якобы признаются администрациями различных стран, для нас не имеют значения. Именно так мы расцениваем заявления президента США Байдена. Господин Байден должен очень хорошо изучить и знать историю с армянами. Мы не можем простить ему попытку бросить вызов Турции, не зная этих вещей", - заявил он в ходе выступления в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

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Ранее в воскресенье Байден почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян. МИД Турции выступило в воскресенье с осуждением президента США Джо Байдена, который вновь назвал события начала XX века в Османской империи геноцидом армян.

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