Эрдоган дал совет Байдену

"Армянские претензии, которые якобы признаются администрациями различных стран, для нас не имеют значения. Именно так мы расцениваем заявления президента США Байдена. Господин Байден должен очень хорошо изучить и знать историю с армянами. Мы не можем простить ему попытку бросить вызов Турции, не зная этих вещей", - заявил он в ходе выступления в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.