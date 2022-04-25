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31 минуту назад

Глава Пентагона высказался о победе Украины

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США верят, что Украина может выиграть в противостоянии с Россией, если у нее будет «правильное оснащение и поддержка». Об этом пишет CNN.

Глава Пентагона высказался о победе Украины
Фото: ReutersReuters

«Первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильное оснащение, правильная поддержка, и мы собираемся сделать для этого все, что в наших силах», - пояснил Остин.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев и провели переговоры с украинским руководством.

По итогам встречи госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США намерены «сделать все возможное, чтобы помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее». Он отметил, что будет оказываться как помощь, направленная на усиление Украины «как на поле боя, так и за столом переговоров».

В мире,Ллойд Остин,Энтони Блинкен,Пентагон,
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