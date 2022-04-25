В Раде поставили точку в вопросе желания Украины вступить в НАТО

Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО. Об этом со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука пишет РИА Новости.
Таким образом парламентарий ответил на вопрос издания «Украинская правда» о том, будет ли Украина убирать из Конституции пункт о намерении вступить в НАТО.
«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», - заметил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».
После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. В свою очередь помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев по сути согласился на принципиальное требование Москвы о внеблоковом статусе и об отказе от размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов.