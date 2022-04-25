В Раде поставили точку в вопросе желания Украины вступить в НАТО

Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО. Об этом со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука пишет РИА Новости.

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Таким образом парламентарий ответил на вопрос издания «Украинская правда» о том, будет ли Украина убирать из Конституции пункт о намерении вступить в НАТО.

«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», - заметил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».