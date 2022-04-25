Президент Франции Эмманюэль Макрон, лидирующий по итогам второго тура, поблагодарил избирателей, которые поддержали его, чтобы не допустить победы правых сил.

"Я знаю, что многие из наших сограждан голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи, но для того, чтобы поставить заслон на пути крайне правых", - сказал Макрон на митинге на Марсовом поле после подведения предварительных итогов второго тура.

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Он поблагодарил таких избирателей и сказал, что их голосование накладывает на него дополнительные обязательства.

Макрон также упомянул французов, отдавших свои голоса кандидату от "Национального объединения" Марин Ле Пен.

"Я знаю, что многие наши сограждане голосовали за ультраправых, - отметил он. - Я не их кандидат, но я президент всех французов". Он сказал, что голосовать за противоположный лагерь таких избирателей могли заставить "гнев и разочарование".

При этом Макрон заявил, что намерен учесть их позицию.

"Великая экологическая держава"

Макрон пообещал в ближайшую пятилетку приложить усилия ради превращения республики в "великую экологической державой".

"Спасибо всем, кто оказал мне доверие в первом, а затем и во втором туре, чтобы реализовать наш проект более независимой Франции, более сильной Европы. За счет глубоких изменений и инвестиций мы продолжим добиваться конкретного прогресса для каждого, освободив творчество и инновации в нашей стране и сделаем Францию великой экологической державой", - сказал он.

Он заявил, что в ходе состоявшегося сегодня голосования, французы выбрали "гуманистический, амбициозный проект", основанный на "труде и созидании", а также "освобождении академических сил".

"Я хочу с силой продолжать этот проект в последующие годы, учитывая при этом высказанные разногласия и продолжая работать во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами. Чтобы достичь этого, мы должны быть требовательными и амбициозными: нам предстоит сделать очень многое", - добавил он.

"Исторические годы"

Макрон считает, что второй пятилетний срок, на который он идет, будет неспокойным, но историческим.

"Мы должны быть сильными, никто не останется в стороне. Грядущие годы, конечно, не будут спокойными, но будут историческими, и вместе мы будем знать, как записать их для нашего поколения", - сказал Макрон.

Глава государства отметил, что данный период будет "не продолжением, а обновлением" его первой пятилетки.

"Каждый из нас должен взять на себя обязательства. Именно это делает французский народ той единственной силой, которую я так глубоко, так сильно люблю и которой я так горжусь, что снова служу [ей]", - добавил он.

Во Франции завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным МВД страны, после обработки 80% бюллетеней Макрон набирает 54,81% голосов, а Ле Пен - 45,19%. Промежуточная явка составляет 73,38%, что пока для второго тура президентских выборов во Франции является самым низким результатом с 1969 года. Официальные итоги будут объявлены только в среду или четверг Конституционным советом страны.

Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции еще на пять лет. По итогам подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал 58,55% голосов. Его соперница — кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен — получила 41,45% голосов. Окончательные итоги голосования должны подвести 27 апреля.

Макрон в речи после объявления результатов заявил, что его второй президентский срок будет неспокойным, но историческим для Франции. Он поблагодарил не только своих сторонников, но и тех, кто отдал ему свои голоса, чтобы не допустить победы правого кандидата. Макрон подчеркнул, что видит себя «президентом всех французов» и будет бороться за справедливое общество.

Марин Ле Пен признала свое поражение во втором туре. Однако она назвала свой результат «блестящим успехом» и заявила, что ее партия входит в активную фазу кампании по парламентским выборам. После объявления результатов во многих французских городах прошли акции протеста. Известно о подожженных мусорных баках и столкновениях с полицией в Рене, Лионе, Тулузе и Марселе. Среди манифестантов были участники в желтых жилетах.

Голосование продемонстрировало рост популярности ультраправых и крайне левых, что угрожает Макрону потерей большинства в Национальном собрании после июньских парламентских выборов. Объясняет руководитель группы стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Уткин:

«Были некоторые опасения, некоторые риски, но в целом большинство ожидало именно такого итога, потому что для Франции это типичная история, когда люди, которые не в восторге в данном случае от Макрона, настолько считают неприемлемой кандидатуру Марин Ле Пен, что готовы проголосовать практически за кого угодно. Люди считают, что нужно больше справедливого распределения благ, двигаться в этом направлении. Количество людей, которые считают, что кто угодно, только не Ле Пен, уменьшилось. Это тоже сигнал того, что [поддерживаются] те тезисы, за которые она выступает, и в первую очередь в части более жесткого отношения к миграции во Францию. Предсказать, каким будет расклад на парламентских выборах, непросто, но поддержка Макрона все-таки была уверенной, и какую-то опору в парламенте он для себя обеспечит. Вопрос в том, насколько это будет решающее преимущество. Довольно взвешенная по западным меркам позиция — это то, чего можно от него ожидать и во время второго президентского срока».

От голосования воздержались более 28% избирателей, что стало наибольшим показателем за последние 53 года, рассказывает обозреватель Business FM Андрей Жвирблис:

«Поставлен рекорд неявки избирателей, она превысила 28%, в последний раз нечто подобное было только в 1969 году, когда выбирали Жоржа Помпиду. Явка очень низкая для второго тура выборов, она демонстрирует, что масса избирателей не хотели голосовать ни за одного кандидата. Марин Ле Пен говорила про свой проигрыш, который становится своего рода победой. Действительно, по результатам для ультраправой партии, как ее называют исторически, она набрала очень много голосов, еще никогда не набирали 40 с лишним процентов. 12 июня предстоят выборы во французский парламент, неизвестно, сможет ли именно Марин Ле Пен свой блестящий результат на президентских выборах превратить в некий успех на парламентских выборах. Все будет сейчас совершенно непредсказуемо. Социологи в растерянности».

Президент России Владимир Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции. Макрон стал третьим в истории Франции президентом, которому удалось переизбраться на второй срок. Характер второго срока Макрона будет зависеть от результатов парламентских выборов в июне. Оппозиционные кандидаты уже призвали своих сторонников сплотить ряды на законодательных выборах в Национальное собрание. Опрос Opinionway показывает, что более половины жителей Франции выступают против формирования лояльного президенту большинства в парламенте страны.

Французский лидер Эмманюэль Макрон вновь избран на пост президента Франции во втором туре выборов главы государства, состоявшемся в республике в воскресенье. Срок его полномочий составит пять лет.

Официально результаты выборов должны быть утверждены Конституционным советом Франции в среду или четверг, однако соперница Макрона в финале избирательного марафона Марин Ле Пен признала его победу в воскресенье в телефонном разговоре вскоре после завершения голосования.

В свои 44 года Макрон остается самым молодым президентом в истории Пятой республики, созданной более полувека назад генералом Шарлем де Голлем. На пути к власти он успел сделать успешную карьеру и в частном бизнесе, и на государственной службе. В 2016 году он основал собственное политическое движение "На марше", а спустя год привел его к победе.

Из семьи медиков

Макрон родился 21 декабря 1977 года в Амьене, который знаменит своим собором, способным вместить гораздо больше прихожан, чем любая другая церковь республики, включая собор Парижской Богоматери.

Восьмой президент Пятой республики происходит из семьи медиков. Он сын врача, профессора неврологии Жан-Мишеля Макрона и медицинского консультанта Социального страхования Франсуаз Нуге.

В Амьене Макрон учился в частном лицее, основанном иезуитами. Он женат на своей школьной учительнице, преподавательнице литературы Брижит Троньё, руководившей театральным кружком в лицее. Супруги поженились в 2007 году.

Первая леди считается наиболее близким советником президента. Она сопровождает его во всех поездках и дает советы перед наиболее важными выступлениями.

По карьерной лестнице

У Макрона дипломы трех престижных французских академий. Это университет Париж-Нантер, столичный Институт политических наук, а также страсбургская Национальная школа администрации. Именно последняя и открыла ему путь в Генеральную инспекцию финансов. До этого Макрон прошел дипломатическую стажировку в посольстве Франции в Нигерии.

На молодого финансиста обратил внимание экономист и политик Жак Аттали. Бывший советник первого президента-социалиста Франсуа Миттерана давал младшему коллеге рекомендации.

Из финансовой инспекции Макрон перешел в банк Ротшильда, где быстро стал одним из управляющих. До возвращения на госслужбу в 2012 году он успел заработать €2 млн.

Ни справа, ни слева

Еще во время своей первой предвыборной кампании будущий президент заявил о необходимости преодолеть раскол в политике между правыми и левыми. По мнению большинства экспертов, предвыборное пространство, на которое мог претендовать кандидат, было достаточно скромным - на политической арене доминировали традиционные партии. На долю левых в целом приходилось почти 40% голосов электората, на правом фланге "Республиканцы" и "Национальный фронт" контролировали по 30% голосов.

Но Макрон не сомневался в шансах создать электоральный блок в центре политической шахматной доски. 7 мая 2017 года лидер движения "На марше" набрал во втором туре президентских выборов 66% голосов и был избран восьмым главой Пятой Республики.

Некоторые соратники упрекают Макрона в том, что после избрания он пренебрег левым крылом французской политики. Получив много голосов левых и левоцентристов, избранный президент в их глазах должен был бы следовать социал-демократическим курсом. Но он предпочел ставку на правых, назначив главой правительства прагматичного мэра Гавра Эдуара Филиппа из правоцентристской партии "Республиканцы".

Новая "пятилетка"

В период нового мандата Макрон собирается вернуться к пока еще не реализованной пенсионной реформе. "Надо работать больше", - убежден он, предлагая повысить пенсионный возраст до 65 лет. Он обещает восстановить в системе образования "равенство возможностей" и республиканскую "меритократию" (оценку по заслугам). Особое внимание президент намерен уделить созданию такой структуры помощи пожилым людям, которая позволит им в преклонном возрасте оставаться в своих квартирах, а также программе "гуманизации" условий в домах престарелых.

На митинге в Марселе Макрон объявил, что его второй мандат "станет экологическим". Он заявил, что Франция первой из великих держав откажется от нефти, газа и угля. Это произойдет путем создания новых АЭС и расширения парка ветрогенераторов.

Из этой речи Франция узнала, что президент планирует заменить премьер-министра Жана Кастекса (занял пост в июле 2020 года, чтобы руководить борьбой с пандемией) новым главой кабинета, который возглавит экологическое планирование.

Из-за плотной занятости дипломатической миссией в связи с украинским конфликтом Макрон включился в предвыборную кампанию достаточно поздно - фактически за две недели до второго тура. Он заявил о намерении продолжать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. "Французское общественное мнение чувствительно к международной миссии президента и с пониманием воспринимает его стремление обеспечить Франции роль первого плана в усилиях по урегулированию кризиса [на Украине]", - утверждают в президентском окружении. Эксперты полагают, что президент продолжит активно работать "за кулисами" для сближения позиций сторон.

"Мы должны быть сильными, никто не останется в стороне, - сказал Макрон на победном митинге на Марсовом поле в Париже. - Грядущие годы, конечно, не будут спокойными, но будут историческими, и вместе мы будем знать, как записать их для нашего поколения". Глава государства отметил, что грядущий период будет "не продолжением, а обновлением" его первой "пятилетки".

Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона не стала неожиданностью.

Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, пишет газета «Известия».

«Победа Макрона была ожидаема. Но выборы показали и определенный успех [второго кандидата] Марин Ле Пен. Значительная часть французов недовольна политикой Евросоюза и НАТО», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул сенатор, все остальные претенденты на пост главы государства агитировали своих избирателей отдать голос за Макрона. В то же время, считает Джабаров, если бы выборы прошли осенью, «неизвестно, какие результаты были бы у Ле Пен, поскольку французы пока не в полной мере ощутили последствия санкций».

По мнению Джабарова, последующая политика Франции будет зависеть от экономического положения страны, поскольку ограничительные меры против России «рикошетом ударят по французам». В настоящий момент Париж настроен продолжать санкционную риторику в отношении Москвы, но, отметил Джабаров, экономическая повестка может повлиять на нее и привести к тому, что «многие вопросы будут пересмотрены».

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)

Когда в 1821 году на острове Святой Елены скончался Наполеон Бонапарт, известный французский дипломат Талейран метко заметил, что "это уже не событие, а всего лишь новость".

То же самое можно сказать и об исходе нынешних президентских выборов в той же Франции. Событием стала бы победа Марин ле Пен. Переизбрание Макрона - не более чем новость. Не припомню в его предвыборной программе никаких крупных обещаний, а следовательно - всё будет примерно как раньше.

В каком-то смысле Макрону крупно повезло. Его победы могло бы не быть, если бы не три форс-мажора последних лет: усиление протестных настроений в самой Франции, пандемия коронавируса и турбулентность международной, в первую очередь европейской политики. На этом фоне действующему президенту уже не надо было объясняться за видимое отсутствие перемен к лучшему в жизни французского общества, равно как и за провалы во внешних делах (чего стоит одна история с подлодками, ушедшими из под носа!).

Макрон победил скорее на отрицании избирателями ле Пен, нежели чем на собственных успехах. Две пятых этих избирателей, уже вторые президентские выборы подряд отказывающих в доверии к традиционной политике - признак сохраняющегося общественного раскола. Его причины большей частью внутренние, хотя и с проекцией на внешнюю политику страны. Подозреваю, французам не может нравиться, как с их страной обходятся англосаксы. Подозреваю, французам так же не доставляет удовольствие фронда европейских новобранцев, будь то Польша или Венгрия. Да и постоянные претензии на лидерство Германии и Турции в континентальных, да и в мировых делах, уверен, многих в Париже беспокоят до глубины души.

Отсюда прогноз - за неимением внятных рецептов по выводу из кризиса национальной экономики и по решению миграционных проблем Макрон в ближайшее время активизируется именно во внешней политике, начиная с безобидной экологической безопасности и заканчивая взрывоопасной безопасностью энергетической. В последнем случае у переизбранного французского президента свобода манёвра выше, чем у многих других европейских стран, так как ниже зависимость Франции от российских энергоносителей. Так что ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причём с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага.