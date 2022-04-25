В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
26 минут назад

Байден раскрыл кандидата на пост нового посла США на Украине

Мария Иванова

Президент США Джо Байден официально выдвинет на пост американского посла на Украине Бриджит Бринк, занимающую пост посла США в Словакии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

Байден раскрыл кандидата на пост нового посла США на Украине
Фото: ReutersReuters

Пост посла США на Украине остается вакантным с мая 2019 года. Тогда посла Мари Йованович отозвали в Вашингтон: экс-президент США Дональд Трамп обвинил ее в нелояльности. Интересы Штатов на Украине представляла временный поверенный в делах Кристина Квин.

Информация о планах Байдена назначить послом Бринк появилась в начале февраля 2022 года. Сообщалось, что Байден ждет одобрения ее кандидатуры от украинских властей.

Reuters отмечает, что 24 апреля главный дипломат США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла.

Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до начала украинского кризиса, некоторые функции посольства были перенесены во Львов, затем сотрудники миссии покинули страну и уехали в Польшу.

На этой неделе американские дипломаты будут совершать «однодневные поездки» во Львов. США тем временем будут ускоренно работать над возвращением киевской миссии, заявил Reuters представитель Госдепартамента.

«Нет никакой замены личному общению, и, конечно, возвращение в страну имеет символический смысл», - подчеркнул он.

В мире,Ллойд Остин,Кристина Квин,Бриджит Бринк,Мари Йованович,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители