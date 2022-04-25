Байден раскрыл кандидата на пост нового посла США на Украине

Президент США Джо Байден официально выдвинет на пост американского посла на Украине Бриджит Бринк, занимающую пост посла США в Словакии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

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Пост посла США на Украине остается вакантным с мая 2019 года. Тогда посла Мари Йованович отозвали в Вашингтон: экс-президент США Дональд Трамп обвинил ее в нелояльности. Интересы Штатов на Украине представляла временный поверенный в делах Кристина Квин.

Информация о планах Байдена назначить послом Бринк появилась в начале февраля 2022 года. Сообщалось, что Байден ждет одобрения ее кандидатуры от украинских властей.

Reuters отмечает, что 24 апреля главный дипломат США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла.

Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до начала украинского кризиса, некоторые функции посольства были перенесены во Львов, затем сотрудники миссии покинули страну и уехали в Польшу.

На этой неделе американские дипломаты будут совершать «однодневные поездки» во Львов. США тем временем будут ускоренно работать над возвращением киевской миссии, заявил Reuters представитель Госдепартамента.