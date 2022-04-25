Байден раскрыл кандидата на пост нового посла США на Украине

Президент США Джо Байден официально выдвинет на пост американского посла на Украине Бриджит Бринк, занимающую пост посла США в Словакии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.
Пост посла США на Украине остается вакантным с мая 2019 года. Тогда посла Мари Йованович отозвали в Вашингтон: экс-президент США Дональд Трамп обвинил ее в нелояльности. Интересы Штатов на Украине представляла временный поверенный в делах Кристина Квин.
Информация о планах Байдена назначить послом Бринк появилась в начале февраля 2022 года. Сообщалось, что Байден ждет одобрения ее кандидатуры от украинских властей.
Reuters отмечает, что 24 апреля главный дипломат США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла.
Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до начала украинского кризиса, некоторые функции посольства были перенесены во Львов, затем сотрудники миссии покинули страну и уехали в Польшу.
На этой неделе американские дипломаты будут совершать «однодневные поездки» во Львов. США тем временем будут ускоренно работать над возвращением киевской миссии, заявил Reuters представитель Госдепартамента.
«Нет никакой замены личному общению, и, конечно, возвращение в страну имеет символический смысл», - подчеркнул он.