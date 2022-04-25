Западные СМИ назвали главный провал США

США и Европейский Союз не смогли настроить большую часть мира против России в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом заявил обозреватель Ховард Френч в журнале Foreign Policy.

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Он указал, что многие государства так и не поддержали санкции против России, включая такие крупные страны, как Китай и Индия. Френч отметил, что при подсчете численности населения указанных стран становится ясно, что большая часть человечества заняла нейтральную позицию в конфликте. Обозреватель полагает, что люди заметили в новом противостоянии отголоски старого соперничества между Востоком и Западом.

Френч считает, что международная политическая система, которая сложилась в начале двадцатого века, с самого начала причисляла страны «третьего мира» к государствам второго сорта. Он указал, что по этой причине случалась колонизация Африки европейскими странами. Обозреватель выразил мнение, что труд «миллионов порабощенных людей», которые расчищали земли, выращивали хлопок и сахар, а также делали всю прочую неоплачиваемую работу, в свое время сделали американские колонии привлекательными для Европы с финансовой точки зрения. «Старый свет» разбогател за счет рабского труда, отметил Френч.