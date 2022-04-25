В Японии нашли ребенка без сознания в районе исчезновения круизного судна

Береговая охрана Японии сообщила об обнаружении ребенка в районе исчезновения круизного судна KAZU 1. Об этом сообщает телеканал NHK.
"Его спас патрульный катер, в бессознательном состоянии ребенка доставили в больницу. Береговая охрана Японии продолжает обыскивать район места происшествия," - говорится в сообщении.
24 апреля в Японии на популярном туристическом маршруте пропало круизное судно. Его команда проигнорировала предупреждения о плохих погодных условиях и вышла из порта. На борту было 26 человек. Первых выживших удалось найти только спустя 19 часов после начала поисков.
Официальный представитель японской метрологической службы предупредил, что температура воды в районе поиска составляет не более 5°C. По данным Штаба морской безопасности, побережье полуострова Сиретоко имеет множество крутых склонов и обрывов, в море у берега глубина воды составляет 100 метров и более.