В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
41 минуту назад

В Японии обнаружили ребенка без сознания в районе исчезновения круизного судна

Газета.Ruиещё 3

Береговая охрана Японии сообщила об обнаружении ребенка в районе исчезновения круизного судна KAZU 1. Об этом сообщает телеканал NHK.

В Японии нашли ребенка без сознания в районе исчезновения круизного судна
Фото: ReutersReuters

"Его спас патрульный катер, в бессознательном состоянии ребенка доставили в больницу. Береговая охрана Японии продолжает обыскивать район места происшествия," - говорится в сообщении.

24 апреля в Японии на популярном туристическом маршруте пропало круизное судно. Его команда проигнорировала предупреждения о плохих погодных условиях и вышла из порта. На борту было 26 человек. Первых выживших удалось найти только спустя 19 часов после начала поисков.

Официальный представитель японской метрологической службы предупредил, что температура воды в районе поиска составляет не более 5°C. По данным Штаба морской безопасности, побережье полуострова Сиретоко имеет множество крутых склонов и обрывов, в море у берега глубина воды составляет 100 метров и более.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители