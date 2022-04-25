В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
55 минут назад

В Польше испугались разрушения Россией НАТО «руками Варшавы»

Елена Прошина

Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель заявил, что Россия может «разрушить НАТО» руками Варшавы. Он уверен, что несколько польских политиков отстаивают интересы Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Onet.

В Польше испугались разрушения Россией НАТО «руками Варшавы»
Фото: ReutersReuters

«Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», — сообщил польский генерал.

Он выразил уверенность, что многие отрасли экономики Варшавы в данный момент находятся под влиянием Москвы и преследуют удобные ей цели. Пытель также обеспокоен недавно выдвинутой идеей о создании «экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Польский генерал считает, что подконтрольные Москве лица угрожают западным блокам и реализуют такие тезисы, как «развал» Североатлантического альянса.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о начале антироссийской кампании Stop Russia Now. По его словам, в рамках акции страны Европы получат передвижные билборды с лозунгами, осуждающими действия России на Украине. Кроме того, официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что Польша готова к войне с Россией.

«И не только мы, но и наши союзники. Все члены НАТО готовы», — подчеркнул он.

В мире,Матеуш Моравецкий,НАТО,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители