Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель заявил, что Россия может «разрушить НАТО» руками Варшавы. Он уверен, что несколько польских политиков отстаивают интересы Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Onet.

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«Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», — сообщил польский генерал.

Он выразил уверенность, что многие отрасли экономики Варшавы в данный момент находятся под влиянием Москвы и преследуют удобные ей цели. Пытель также обеспокоен недавно выдвинутой идеей о создании «экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Польский генерал считает, что подконтрольные Москве лица угрожают западным блокам и реализуют такие тезисы, как «развал» Североатлантического альянса.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о начале антироссийской кампании Stop Russia Now. По его словам, в рамках акции страны Европы получат передвижные билборды с лозунгами, осуждающими действия России на Украине. Кроме того, официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что Польша готова к войне с Россией.