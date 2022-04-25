Президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов главы государства и переизбрался на второй срок. После Жака Ширака он первый французский президент, которому это удалось. Макрон выступил с победной речью на Марсовом поле, в которой поблагодарил избирателей и пообещал, что его новый президентский срок «не будет продолжением старого». В то же время соперница Макрона Марин Ле Пен признала поражение, а во Франции начались митинги несогласных с итогами голосования.

Фото: Reuters Reuters

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов главы государства. По предварительным данным МВД страны, после обработки 80% бюллетеней Макрон набрал 54,81% голосов, а кандидат от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен завоевала 45,19% голосов.

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После объявления результатов выборов Макрон выступил с речью на Марсовом поле и поблагодарил избирателей, доверившихся ему.

«После пяти лет преобразований, счастливых и трудных времен, а также исключительных кризисов, сегодня, 24 апреля 2022 года, большинство из вас решили доверить мне руководство нашей страной в течение следующих пяти лет, — сказал глава государства. — Я знаю, что я вам должен».

Избранный президент отдельно поблагодарил французов, которые поддержали его, чтобы не допустить победы правых сил.

«Я знаю, что многие из наших сограждан голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи, но для того, чтобы поставить заслон на пути крайне правых, — сказал Макрон. — Я хочу поблагодарить их здесь и сказать им, что я осознаю, что это голосование обязывает меня на ближайшие годы».

По его словам, голосовать за противоположный лагерь таких избирателей могли заставить «гнев и разочарование». При этом Макрон пообещал учесть их позицию.

Он также вновь подтвердил, что больше не выступает как кандидат от одного лагеря, а является президентом для всех французов. В «стране, погрязшей в расколах», по его словам, «никто не останется в стороне», а сам Макрон пообещал «работать ради единства» общества.

«Эта новая эра не будет продолжением завершающегося пятилетнего срока», — заверил переизбранный президент.

Макрон сказал, что в ходе голосования французы выбрали «гуманистический, амбициозный проект», основанный на «труде и созидании».

«Я хочу усиленно продолжать этот проект в последующие годы, учитывая при этом высказанные разногласия и продолжая работать во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами. Чтобы достичь этого, мы должны быть требовательными и амбициозными: нам предстоит сделать очень многое», — отметил глава государства.

Президент также указал, что Франция на фоне продолжающегося конфликта на Украине должна укрепить свои силы во всех областях.

«Война на Украине напоминает нам, что мы живем в трагические времена, — заявил он. — В этих условиях Франция должна показать ясность своей позиции и укрепить свои силы во всех областях. И мы это сделаем».

«Каждый из нас должен взять на себя обязательства. Именно это делает французский народ той единственной силой, которую я так глубоко, так сильно люблю и которой я так горжусь, что снова служу [ей]», — заключил Макрон.

Супруга президента Брижит Макрон поделилась своим «огромным счастьем» после переизбрания мужа.

«Это огромная честь. Я хочу поблагодарить всех французов, которые доверились ему», — сказала она.

Макрон находится на посту президента с 2017 года. После Жака Ширака он первый французский президент, которому удалось переизбраться на второй срок. В свои 44 года он также остается самым молодым главой государства в истории Пятой республики.

Макрон принял поздравления от мировых лидеров

Глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Бельгии Александр де Кро и премьер Нидерландов Марк Рютте поздравили Макрона с победой.

«Мои горячие поздравления, дорогой Эммануэль Макрон. В эти неспокойные времена нам нужны сплоченная Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и стратегическому Евросоюзу. Мы можем рассчитывать на Францию еще пять лет», — заявил Шарль Мишель.

Позднее к поздравлениям присоединились британский премьер Борис Джонсон и премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент и канцлер ФРГ, представители Госдепартамента США и лидеры других государств.

После переизбрания Макрону также предстоит побороться в «третьем туре» выборов, выборам в парламент, которые запланированы на 12 и 19 июня, чтобы там получить большинство.

Лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон уже призвал левую оппозицию сплотиться для участия в предстоящих парламентских выборах.

«Действующий президент Франции победил с худшим результатом за всю историю Пятой республики, Ле Пен проиграла. Я говорю всем, не сдавайтесь, действуйте», — сказал Меланшон, занявший в первом туре президентских выборов третье место.

Ле Пен признала поражение

Марин Ле Пен, когда стали известны предварительные результаты выборов, позвонила Макрону, чтобы признать его победу.

По информации телеканала BFM, ее звонок состоялся еще до выступления перед сторонниками в павильоне Арменонвиль и был коротким.

Во время своего выступления она заявила, что «игра еще не окончена: фактически, через несколько недель будут парламентские выборы».

«Мы начинаем большую предвыборную битву, и я буду сражаться в этой битве вместе с Джорданом Барделлой и со всеми, кто посмел бросить вызов в этом туре Эммануэлю Макрону», — заявила Ле Пен.

Она также назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре выборов.

«Этот результат стал для нас блестящей победой, — сказала она. — Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой».

Недовольные вышли на улицы

Протестующие против итогов президентских выборов вышли на улицы в крупных городах Франции.

В частности, на площади Святой Анны в коммуне Ренн собрались сотни человек, которые выкрикивают лозунги против Макрона, а также против его соперницы во втором туре.

Группа агрессивных участников акции подожгла

импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков и вступила в противостояние со стоящими в оцеплении жандармами.

Портал Brut опубликовал кадры с протестного марша в Тулузе. На них протестующие идут с транспарантом, на котором написано «Ни Макрон, ни Ле Пен — революция!», а также призывают всех вставать на борьбу против результатов выборов.

На площади Шатле в Первом округе Парижа произошли стычки между участниками акции протеста и полицией, которая, по данным Reuters, применила слезоточивый газ. Отмечается, что, помимо этой акции, в Париже проходят еще как минимум две подобных демонстрации. Массовые акции протеста также были запланированы в Марселе, Нанте, Дижоне и других крупных французских городах.

Что обещали избирателям Макрон и Ле Пен

Программы кандидатов расходились по множеству пунктов внешней политики. Например, лидер крайне правого «Национального объединения» заявляла, что Франция должна покинуть объединенное военное командование НАТО.

Она также высказывалась за стратегическое сближение альянса с Россией после окончания конфликта на Украине.

В свою очередь Макрон настаивал на необходимости более плотной интеграции в ЕС.

Действующий президент Франции в рамках своей внутриполитической программы пообещал снизить налоги для домохозяйств и предприятий, а также сократить уровень безработицы. Кроме того, Макрон намерен довести до конца пенсионную реформу, подняв возраст выхода на пенсию с 62 до 65 лет, несмотря на протесты бюджетников.

Его оппонент выступила против повышения пенсионного возраста.

«Отложив выход на пенсию до 65 лет, Эммануэль Макрон хочет заставить французов заплатить за свою некомпетентность. С ним люди всегда должны жертвовать собой. Я предлагаю тем, кто рано начал работать, раньше выходить на пенсию», — говорила Ле Пен.

Глава «Национального объединения» также предлагала отменить подоходный налог для граждан моложе 30 лет и освободить от налоговых отчислений все компании, которые повысят минимальный уровень зарплат сотрудникам на 10%.

Как прошел первый тур

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов, однако хороший результат показали лишь трое. Лидером гонки стал действующий глава государства Эммануэль Макрон (27,85%), второе место заняла Марин Ле Пен (23,15%), а третьим оказался лидер левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%).

Повторился сценарий выборов 2017 года, на которых Макрон и Ле Пен также вместе вышли во второй тур.

Кандидаты от традиционных французских партий — республиканцев и социалистов — впервые не смогли войти топ-3 в первом туре выборов, получив одни из самых низких результатов в своей истории.