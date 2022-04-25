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3 минуты назад

Итальянский сенатор опубликовал запись в Twitter с выделенной буквой Z

ТАСС

Глава комиссии по иностранным делам верхней палаты (Сената) итальянского парламента Вито Петрочелли подвергся критике за выделение буквы Z в поздравлении с праздником освобождения от фашизма и нацизма, которое в Италии отмечают 25 апреля.

Пользователи Twitter накинулись на итальянского сенатора из-за буквы Z
Фото: TwitterTwitter

На своей странице в Twitter в воскресенье сенатор, представляющий входящее в правящее большинство "Движение "5 звезд", написал: "Хорошего праздника Освобождения" (liberazione по-итальянски, при этом в сообщении Z была заглавной), сопроводив ссылкой на одноименную песню современного итальянского исполнителя.

Многие сразу усмотрели в этом твите указание на российскую спецоперацию на Украине и подвергли критике сенатора, который уже за предыдущие свои заявления рискует исключением из "Движения". Так, о скором завершении этой процедуры сразу заявил в Twitter политический лидер "Движения", бывший премьер-министр Джузеппе Конте. Он назвал твит сенатора "постыдным".

Ранее Петрочелли высказывался против решения правительства об отправке оружия на Украину. А недавно и вовсе призвал отказаться от поддержки правительства "интервентов", которое "толкает Италию к войне". Позже он написал в Twitter, что просит "прощения за каждый раз, когда голосовал за доверие правительству (Марио) Драги" и обещал не выражать более доверия кабинету, который поддерживает его партия. Тогда особо остро встал вопрос о правомочности его нахождения в "Движении". Уже ранее оппоненты требовали отставки сенатора с поста главы комитета, но Петрочелли заявил, что уходить не намерен.

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