Пользователи Twitter накинулись на итальянского сенатора из-за буквы Z

Глава комиссии по иностранным делам верхней палаты (Сената) итальянского парламента Вито Петрочелли подвергся критике за выделение буквы Z в поздравлении с праздником освобождения от фашизма и нацизма, которое в Италии отмечают 25 апреля.

Фото: Twitter Twitter

На своей странице в Twitter в воскресенье сенатор, представляющий входящее в правящее большинство "Движение "5 звезд", написал: "Хорошего праздника Освобождения" (liberazione по-итальянски, при этом в сообщении Z была заглавной), сопроводив ссылкой на одноименную песню современного итальянского исполнителя.

Многие сразу усмотрели в этом твите указание на российскую спецоперацию на Украине и подвергли критике сенатора, который уже за предыдущие свои заявления рискует исключением из "Движения". Так, о скором завершении этой процедуры сразу заявил в Twitter политический лидер "Движения", бывший премьер-министр Джузеппе Конте. Он назвал твит сенатора "постыдным".