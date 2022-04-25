Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах

"Поздравляю Эммануэля Макрона, настоящего друга Украины, с его переизбранием! Желаю ему новых успехов на благо французского народа. Я ценю его поддержку и убежден, что мы вместе идем вперед к новым общим победам. Навстречу сильной и единой Европе!", — заявил Зеленский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел первый разговор после переизбрания с канцлером Германии Олафом Шольцем . Полиция по охране общественного порядка распылила слезоточивый газ на демонстрантов в центре Парижа, протестующих после переизбрания президента Эммануэля Макрона.

Действующий президент Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов главы государства, набрав 54,81% голосов. Его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая недавно признала поражение на выборах, набрала 45,19% голосов. По данным ряда соцопросов ожидалось, что уровень воздержавшихся будет самым высоким с 1969 года, при этом значительная часть избирателей не желает голосовать ни за Макрона, ни за Ле Пен.