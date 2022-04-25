В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах

Газета.Ruиещё 5

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с переизбранием на этот пост. Об этом сообщает РИА "Новости".

Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Поздравляю Эммануэля Макрона, настоящего друга Украины, с его переизбранием! Желаю ему новых успехов на благо французского народа. Я ценю его поддержку и убежден, что мы вместе идем вперед к новым общим победам. Навстречу сильной и единой Европе!", — заявил Зеленский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел первый разговор после переизбрания с канцлером Германии Олафом Шольцем. Полиция по охране общественного порядка распылила слезоточивый газ на демонстрантов в центре Парижа, протестующих после переизбрания президента Эммануэля Макрона.

Действующий президент Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов главы государства, набрав 54,81% голосов. Его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая недавно признала поражение на выборах, набрала 45,19% голосов. По данным ряда соцопросов ожидалось, что уровень воздержавшихся будет самым высоким с 1969 года, при этом значительная часть избирателей не желает голосовать ни за Макрона, ни за Ле Пен.

В мире,Выборы на Украине,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Марин Ле Пен,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители