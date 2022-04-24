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30 минут назад

В Италии посчитали состояние Зеленского

Майк Габриелян

Состояние бывшего комика и президента Украины Владимира Зеленского оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Об этом сообщает итальянское издание Affaritaliani.

В Италии посчитали состояние Зеленского
Фото: ReutersReuters

Журналисты пишут, что ранее в прессе циркулировали слухи, что

что украинский президент-лицедей владеет состоянием более миллиарда долларов.

Affaritaliani пишет, что официально богатство Зеленского состоит в основном из 25% акций группы «Квартал 95». Она является продюсером и владельцем сериала «Слуга народа». От перепродажи прав на этот сериал американской компании Netflix Зеленский мог заработать 11 миллионов долларов.

«Остальная часть активов украинского президента состоит из недвижимости на сумму около 4 миллионов долларов, в том числе квартиры в одном из самых дорогих кондоминиумов в центре Киева, двух других домов, находящихся в полной собственности, одного коммерческого объекта и пяти парковочных мест», - пишет издание.

Отмечается, что у четы Зеленских есть банковский счет примерно на 2 миллиона долларов наличными и государственными облигациями. У него также имеются два автомобиля и драгоценности на сумму около миллиона долларов.

Зеленский заявил о неготовности деблокировать Мариуполь

Итого, в активе Зеленского около 20 млн долларов.

Еще в 2020 году ЮНИСЕФ спрогнозировала, что более 6 миллионов человек на Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса.

В мире,Владимир Зеленский,Netflix,ЮНИСЕФ,
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