Избрание лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции приведёт к экономическому обвалу Европы, пишет Bloomberg. В издании отметили, что падение рынков при таком исходе будет похуже, чем во время выхода Британии из Еевросоюза (Brexit). Американские журналисты считают, что несмотря вероятную победу на выборах действующего французского главы Эммануэля Макрона, рынки недооценивают риска неожиданности.

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Это будет ужасный день для экономики. Я всё ещё верю в то, что Макрон победит, но опросы мирных граждан, которые пройдут после президентских дебатов, будут иметь решающее значение. Подобные сюрпризы уже бывали, как в случае с Brexit, — заявил сказал Эрик Хассид, крупнейшей компании по оказанию брокерских услуг Aurel BGC.

В издании, сославшись мнение инвесторов, рассказали о том, что если Ле Пен всё же огорчит Макрона своей победой в президентской гонке, европейские акции упадут уже завтра, 25 апреля.

Ранее стало известно, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, обвинил своего политического соперника Марин Ле Пен в зависимости от российских властей из-за партийного кредита, взятого в 2014 году в российском банке. Заявление прозвучало в ходе телевизионных дебатов.