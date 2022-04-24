Заявление Мадуро о подготовке нападения на Венесуэлу оценили

«Риторика у Дуке очень жесткая в отношении Мадуро, но из этого не вытекает готовность колумбийского правительства предпринимать какую-то военную акцию. Наверняка есть люди на границе из Колумбии, которые могут участвовать в попытках дестабилизации. Но фокус в том, что это колумбийские крайне правые организации, их колумбийские власти не контролируют», — заключил профессор.