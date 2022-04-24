Эрдоган и Зеленский поговорили по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье заявил, что Турция настроена "принципиально положительно", чтобы выступить одной из стран - гарантов безопасности Украины. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Фото: Turkish Presidency Press Service via AP Turkish Presidency Press Service via AP

"В ходе телефонных переговоров обсуждались последние события в войне между Россией и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль. Он выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов [безопасности Украины]", - подчеркнули в канцелярии.

Кроме того, Эрдоган заявил "о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем".

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил ранее, что Анкара готова стать гарантом безопасности Украины, но для начала должна понять, что подразумевает эта роль. При этом, по его словам, ни одна страна не приемлет требований Киева о гарантиях безопасности, подобных 5-й статье устава НАТО о коллективной безопасности.