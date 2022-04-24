Эрдоган и Зеленский поговорили по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье заявил, что Турция настроена "принципиально положительно", чтобы выступить одной из стран - гарантов безопасности Украины. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.
"В ходе телефонных переговоров обсуждались последние события в войне между Россией и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль. Он выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов [безопасности Украины]", - подчеркнули в канцелярии.
Кроме того, Эрдоган заявил "о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем".
Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил ранее, что Анкара готова стать гарантом безопасности Украины, но для начала должна понять, что подразумевает эта роль. При этом, по его словам, ни одна страна не приемлет требований Киева о гарантиях безопасности, подобных 5-й статье устава НАТО о коллективной безопасности.
22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не ведет ни с какими странами переговоры по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Он отметил, что Украина в ходе переговоров в качестве возможных стран - гарантов безопасности упоминала членов СБ ООН, Германию и Турцию.