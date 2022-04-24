В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс между Россией и Украиной

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье заявил, что Турция настроена "принципиально положительно", чтобы выступить одной из стран - гарантов безопасности Украины. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган и Зеленский поговорили по телефону
Фото: Turkish Presidency Press Service via APTurkish Presidency Press Service via AP

"В ходе телефонных переговоров обсуждались последние события в войне между Россией и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль. Он выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов [безопасности Украины]", - подчеркнули в канцелярии.

Кроме того, Эрдоган заявил "о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем".

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил ранее, что Анкара готова стать гарантом безопасности Украины, но для начала должна понять, что подразумевает эта роль. При этом, по его словам, ни одна страна не приемлет требований Киева о гарантиях безопасности, подобных 5-й статье устава НАТО о коллективной безопасности.

22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не ведет ни с какими странами переговоры по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Он отметил, что Украина в ходе переговоров в качестве возможных стран - гарантов безопасности упоминала членов СБ ООН, Германию и Турцию.

В мире,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,НАТО,Совбез ООН,МИД Турции,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители