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1 час назад

Макрон и Ле Пен проголосовали во втором туре президентских выборов Франции

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон, который баллотируется на второй срок, проголосовал в ходе второго тура выборов главы государства. Об этом сообщает BFMTV.

Макрон и Ле Пен проголосовали во втором туре президентских выборов
Фото: ReutersReuters

Макрон пришел на избирательный участок в приморском городе Ле-Туке на севере страны вместе с супругой Брижит. Также они пообщались с местными жителями.

В Ле-Туке у действующего лидера находится загородный дом.

Свой голос отдала и соперница Макрона — кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она прибыла на участок в северной коммуне Энен-Бомон. Политик представляет этот округ в нижней палате парламента.

Первый тур голосования состоялся две недели назад, 10 апреля. По итогам подсчета большинства голосов победу одержал Эммануэль Макрон. Второй результат, как и на прошлых выборах, показала Марин Ле Пен. Она уступила Макрону 2,07%. О том, что предлагает каждый из кандидатов и как прошел первый тур голосования, рассказывала «Газета.Ru».

В мире,Эммануэль Макрон,
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