Макрон и Ле Пен проголосовали во втором туре президентских выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон, который баллотируется на второй срок, проголосовал в ходе второго тура выборов главы государства. Об этом сообщает BFMTV.

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Макрон пришел на избирательный участок в приморском городе Ле-Туке на севере страны вместе с супругой Брижит. Также они пообщались с местными жителями.

В Ле-Туке у действующего лидера находится загородный дом.

Свой голос отдала и соперница Макрона — кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она прибыла на участок в северной коммуне Энен-Бомон. Политик представляет этот округ в нижней палате парламента.