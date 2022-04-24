Макрон и Ле Пен проголосовали во втором туре президентских выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон, который баллотируется на второй срок, проголосовал в ходе второго тура выборов главы государства. Об этом сообщает BFMTV.
Макрон пришел на избирательный участок в приморском городе Ле-Туке на севере страны вместе с супругой Брижит. Также они пообщались с местными жителями.
В Ле-Туке у действующего лидера находится загородный дом.
Свой голос отдала и соперница Макрона — кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она прибыла на участок в северной коммуне Энен-Бомон. Политик представляет этот округ в нижней палате парламента.
Первый тур голосования состоялся две недели назад, 10 апреля. По итогам подсчета большинства голосов победу одержал Эммануэль Макрон. Второй результат, как и на прошлых выборах, показала Марин Ле Пен. Она уступила Макрону 2,07%. О том, что предлагает каждый из кандидатов и как прошел первый тур голосования, рассказывала «Газета.Ru».