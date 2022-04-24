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12 минут назад

Лукашенко призвал соседей Белоруссии «жить дружно»

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соседние государства «беречь мир и жить дружно». Об этом он высказался во время посещения храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко призвал соседей Белоруссии «жить дружно»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно», - сказал Александр Лукашенко.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 24 апреля, поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с праздником Пасхи, сообщает ТАСС.

«Примите сердечные поздравления с торжеством из торжеств - Пасхой Господней. <…> Хотел бы выразить Вам признательность за Ваши усилия, направленные на развитие добрососедских отношений между братскими народами России и Белоруссии, а также на укрепление соработничества Белорусского экзархата с органами государственной власти и всеми людьми благой воли во имя утверждения непреходящих нравственных идеалов в сознании современников», - пожелал Патриарх.

Кроме того, Кирилл пожелал белорусскому президенту здоровья и радости.

В мире,Патриарх Кирилл,Александр Лукашенко,
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