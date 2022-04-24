Лукашенко призвал соседей Белоруссии «жить дружно»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соседние государства «беречь мир и жить дружно». Об этом он высказался во время посещения храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района, сообщает БЕЛТА.
«Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно», - сказал Александр Лукашенко.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 24 апреля, поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с праздником Пасхи, сообщает ТАСС.
«Примите сердечные поздравления с торжеством из торжеств - Пасхой Господней. <…> Хотел бы выразить Вам признательность за Ваши усилия, направленные на развитие добрососедских отношений между братскими народами России и Белоруссии, а также на укрепление соработничества Белорусского экзархата с органами государственной власти и всеми людьми благой воли во имя утверждения непреходящих нравственных идеалов в сознании современников», - пожелал Патриарх.
Кроме того, Кирилл пожелал белорусскому президенту здоровья и радости.