Лукашенко призвал соседей Белоруссии «жить дружно»

«Примите сердечные поздравления с торжеством из торжеств - Пасхой Господней. <…> Хотел бы выразить Вам признательность за Ваши усилия, направленные на развитие добрососедских отношений между братскими народами России и Белоруссии, а также на укрепление соработничества Белорусского экзархата с органами государственной власти и всеми людьми благой воли во имя утверждения непреходящих нравственных идеалов в сознании современников», - пожелал Патриарх.