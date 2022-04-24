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19 минут назад

Bild: большинство жителей ФРГ недовольны действиями Шольца в контексте украинского кризиса

ТАСС

Пятьдесят два процента жителей Германии считают, что канцлер Олаф Шольц плохо проявляет себя в контексте украинского кризиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag и опубликованного в воскресенье.

35% респондентов придерживаются противоположного мнения и считают, что Шольц предпринимает правильные действия

В большей степени жители Германии довольны работой главы МИД Анналены Бербок - она пользуется поддержкой 47%.

В опросе приняли участие 1 002 человека.

Шольц из-за позиции по Украине может лишиться поста

Шольц оказался под давлением из-за нежелания поставлять Украине напрямую летальное тяжелое вооружение.

В мире,Видео,Олаф Шольц,
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