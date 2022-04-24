Пятьдесят два процента жителей Германии считают, что канцлер Олаф Шольц плохо проявляет себя в контексте украинского кризиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag и опубликованного в воскресенье.