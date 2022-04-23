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21 минуту назад

Зеленский заявил о неготовности деблокировать Мариуполь

Деловая газета "Взгляд"

Украинские власти не готовы идти на деблокаду Мариуполя военными средствами, заявил Владимир Зеленский украинским СМИ.

Зеленский заявил о неготовности деблокировать Мариуполь
Фото: ReutersReuters

«Готовы ли мы сейчас (разблокировать Мариуполь – прим.ВЗГЛЯД)… Что касается военного разблокирования, на сегодня мы не готовы», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Он отметил, что в воскресенье ожидает приезда на Украину министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, во время встречи планируется обсудить поставки оружия.

«Завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарем США. Они приезжают. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США (Джо Байдену – прим.ВЗГЛЯД) приехать и поддержать украинский народ. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок», – заявил президент Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

В МИД России заявили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

В мире,Ллойд Остин,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,МИД России,
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