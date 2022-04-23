Зеленский заявил о неготовности деблокировать Мариуполь

«Завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарем США. Они приезжают. Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США (Джо Байдену – прим.ВЗГЛЯД) приехать и поддержать украинский народ. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок», – заявил президент Украины.