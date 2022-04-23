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33 минуты назад

Раскрыты подробности разговора Зеленского и Джонсона

Майк Габриелян

Британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил с Владимиром Зеленским новый этап военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил член офиса Зеленского Андрей Сибига.

Раскрыты подробности разговора Зеленского и Джонсона
Фото: ReutersReuters

«Речь идёт уже о тяжелой технике... Помощь идёт, уже пришла. Проговаривали и санкции», - сказал Сибига.

Кроме того, по его словам, речь шла о некой «будущей обновленной системе безопасности».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Украины».

Германия и Франция продали РФ оружие в обход эмбарго

По заявлению Минобороны РФ, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины.

Ранее в Германии призвали канцлера Шольца прекратить поставки оружия Украине.

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