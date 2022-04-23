Партия Ле Пен выплатит €12 млн военному подрядчику из России

Ультраправая французская партия «Национальное объединение», лидером которой является кандидат в президенты Марин Ле Пен, начала выплачивать кредит в размере €12 млн оборонной АО «Авиазапчасть», сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Christophe Ena/AP Christophe Ena/AP

В 2014 году «Национальное объединение» взяло €9 млн кредита в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). По словам Ле Пен, она пошла на это, потому что французские банки ей отказали.

Спустя два года ПЧРБ был признан банкротом и Центробанк РФ отобрал у него лицензию. Тогда права на кредит партии перешел к фирме «Конти» из Бутово, а затем к «Авиазапчасти», которая экспортировала запчасти и проводила сервисное обслуживание техники за границей, а в 2020 году попали под несекторальные санкции США за продажу вооружений в КНДР, Иран и Сирию.

В 2017 году Ле Пен безуспешно пыталась признать сделку незаконной. Кроме этого, ее партия не смогла оплатить долг в срок до 23 сентября 2019 года и был заключен договор о реструктуризации долга с новым владельцем прав на кредит.

В настоящее время долг включает в себя сумму кредита и проценты. Первый платеж от партии в размере €1 млн был осуществлен во второй половине 2020 года.