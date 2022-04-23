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40 минут назад

Стало известно мнение китайцев о спецоперации России на Украине

Елена Прошина

В КНР 75% жителей поддерживают проведение военной спецоперации России на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Картера, сообщает USCNPM.

Стало известно мнение китайцев о спецоперации России на Украине
Фото: ReutersReuters

Американский Центр Картера(Carter Center China Focus) провел опрос китайского общественного мнения относительно спецоперации РФ на Украине.

«Результаты показывают, что 75% респондентов согласны с тем, что поддержка России на Украине отвечает национальным интересам Китая», - говорится в исследовании.

Еще 60% респондентов отметили важность поддержки России, а 16% высказались за предоставление РФ оружия.

Кроме того, 70% китайцев считают правдивой информацию о работе биолабораторий Вашингтона на Украине.

При этом портал USCNPM сформулировал результат так: «70% опрошенных верят в теорию заговора о том, что американские биолаборатории были обнаружены российскими войсками на Украине» (the conspiracy theory that American biolabs were discovered by Russian forces in Ukraine).

«В конечном счете, полученные данные демонстрируют влияние в целом пророссийской информационной среды в Китае», - сделали вывод исследователи.

Опрос проводили с 28 марта по 5 апреля 2022 года

Центр Картера – проамериканская неправительственная организация, основанная в 1982 году бывшим президентом США Джимми Картером. Декларирует своим целями продвижение прав человека, посредничество в конфликтах, развитие отношений между США и КНР, странами Африки и т.д.

US-China Perception Monitor (USCNPM) – мониторинговая программа Центра Картера в КНР.

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