Стало известно мнение китайцев о спецоперации России на Украине

В КНР 75% жителей поддерживают проведение военной спецоперации России на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Картера, сообщает USCNPM.
Американский Центр Картера(Carter Center China Focus) провел опрос китайского общественного мнения относительно спецоперации РФ на Украине.
«Результаты показывают, что 75% респондентов согласны с тем, что поддержка России на Украине отвечает национальным интересам Китая», - говорится в исследовании.
Еще 60% респондентов отметили важность поддержки России, а 16% высказались за предоставление РФ оружия.
Кроме того, 70% китайцев считают правдивой информацию о работе биолабораторий Вашингтона на Украине.
При этом портал USCNPM сформулировал результат так: «70% опрошенных верят в теорию заговора о том, что американские биолаборатории были обнаружены российскими войсками на Украине» (the conspiracy theory that American biolabs were discovered by Russian forces in Ukraine).
«В конечном счете, полученные данные демонстрируют влияние в целом пророссийской информационной среды в Китае», - сделали вывод исследователи.
Опрос проводили с 28 марта по 5 апреля 2022 года
Центр Картера – проамериканская неправительственная организация, основанная в 1982 году бывшим президентом США Джимми Картером. Декларирует своим целями продвижение прав человека, посредничество в конфликтах, развитие отношений между США и КНР, странами Африки и т.д.
US-China Perception Monitor (USCNPM) – мониторинговая программа Центра Картера в КНР.