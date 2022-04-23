В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
17 минут назад

ВС Южной Осетии отменил решение о назначении второго тура выборов президента на 28 апреля

ТАССиещё 1

Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики о назначении второго тура президентских выборов на 28 апреля. Об этом в субботу сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Зарина Тедеева.

В Южной Осетии отменили решение ЦИК о втором туре выборов
Фото: ТАССТАСС

Накануне Верховный суд республики получил исковое заявление о признании постановления ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля незаконным. Трое жителей республики в своем заявлении попросили суд обязать ЦИК назначить дату повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства.

"Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления", - сообщила представитель суда.

Председатель ЦИК республики Эмилия Гагиева 14 апреля сообщила ТАСС, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии, в который вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, назначен на 28 апреля. Она уточнила, что так как 28 апреля приходится на четверг, ЦИК направил письмо президенту республики о том, чтобы он своим указом определил этот день как нерабочий.

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов. Если в выборах участвуют три или более кандидатов, но ни один из них не наберет необходимого числа голосов, в двухнедельный срок проводится второй тур голосования. В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшее число голосов избирателей в первом туре. Победитель определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.

Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися

В мире,ЦИК России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители