В Южной Осетии отменили решение ЦИК о втором туре выборов

Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики о назначении второго тура президентских выборов на 28 апреля. Об этом в субботу сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Зарина Тедеева.

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Накануне Верховный суд республики получил исковое заявление о признании постановления ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля незаконным. Трое жителей республики в своем заявлении попросили суд обязать ЦИК назначить дату повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства.

"Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления", - сообщила представитель суда.

Председатель ЦИК республики Эмилия Гагиева 14 апреля сообщила ТАСС, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии, в который вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, назначен на 28 апреля. Она уточнила, что так как 28 апреля приходится на четверг, ЦИК направил письмо президенту республики о том, чтобы он своим указом определил этот день как нерабочий.