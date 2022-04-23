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53 минуты назад

Bloomberg сообщил о призывах в США ввести санкции против Абрамовича

Говорит Москваиещё 1

Советники Белого дома усилили давление на американскую администрацию, поскольку участие бизнесмена в переговорах Москвы и Киева не дало видимых результатов.

По данным агентства, высокопоставленные чиновники призывают ввести против Романа Абрамовича ограничительные меры, подготовленные ещё несколько недель назад.

Ранее американские СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский просил лидера США Джо Байдена не налагать санкции на Абрамовича, так как тот содействует мирным переговорам между Россией и Украиной. По данным Bloomberg, Байден согласился выполнить просьбу Зеленского.

Раскрыты детали участия Абрамовича в переговорах с Украиной

Абрамович в марте попал под жёсткие санкции со стороны ЕС и Великобритании. Ограничительные меры привели к заморозке его активов.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Роман Абрамович,Джозеф Байден,ЕС,
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