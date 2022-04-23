Джонсона уличили в противоречивых заявлениях о спецоперации на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что победа России на Украине — реалистичный вариант. Его слова противоречат «единому фронту» G7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Financial Times.
Ранее Борис Джонсон признал, что российская армия может одержать победу на Украине.
«Печально, что это реалистичная вероятность, конечно», — сказал он на пресс-конференции, комментируя прогнозы западных спецслужб о возможности продления боевых действий на территории Украины до конца 2022 года и победе РФ.
Газета The Financial Times отметила, что слова Джонсона противоречат его собственной риторике, так как еще несколько недель назад премьер-министр Великобритании уверенно заявлял о неизбежной победе Украины. Кроме того, издание утверждает, что подобное высказывание Джонсона противоречит «единому фронту» G7.
Анонимный высокопоставленный чиновник Евросоюза в беседе с газетой сообщил, что слова премьер-министра Великобритании «разозлят Киев».
Ранее Борис Джонсон поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине, которые сохранят территории страны в целости, но при этом будут отличаться от гарантий по статье 5 устава НАТО.