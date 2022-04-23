Джонсона уличили в противоречивых заявлениях о спецоперации на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что победа России на Украине — реалистичный вариант. Его слова противоречат «единому фронту» G7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Financial Times.

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Ранее Борис Джонсон признал, что российская армия может одержать победу на Украине.

«Печально, что это реалистичная вероятность, конечно», — сказал он на пресс-конференции, комментируя прогнозы западных спецслужб о возможности продления боевых действий на территории Украины до конца 2022 года и победе РФ.

Газета The Financial Times отметила, что слова Джонсона противоречат его собственной риторике, так как еще несколько недель назад премьер-министр Великобритании уверенно заявлял о неизбежной победе Украины. Кроме того, издание утверждает, что подобное высказывание Джонсона противоречит «единому фронту» G7.

Анонимный высокопоставленный чиновник Евросоюза в беседе с газетой сообщил, что слова премьер-министра Великобритании «разозлят Киев».