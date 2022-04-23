Байден повторно пожал руку пустоте

Глава американского государства Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту, как уже делал на прошлой неделе.

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Байден завершил поездку по США. В Сиэтле он выступил с речью о предлагаемых реформах. После выступления Байден обернулся с протянутой для рукопожатия рукой, но за ним никого не было. Президент сделал еще четверть оборота, вновь протянув руку пустоте. Затем он повернулся к зрителям и с улыбкой поблагодарил их за внимание, передает РИА «Новости».