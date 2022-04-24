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1 час назад

Второй тур президентских выборов пройдет во Франции

Газета.Ruиещё 2

Второй тур президентских выборов, в котором поборются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, пройдет во Франции в воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Второй тур президентских выборов пройдет во Франции
Фото: ReutersReuters

В публикации отмечается, что избирательный участки начнут принимать граждан в 8:00 по местному времени (9:00 мск). В большинстве коммун голосование закончится в 20:00 (21:00 мск), а в крупных французских городах участки проработают до 21:00 (22:00 мск). Президент Франции избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Ранее Макрон в ходе дебатов с Ле Пен обвинил ее в зависимости от России, напомнив о том, как ее партия в 2014 году брала заем в российском банке. По его словам, в этом году она обратилась за кредитом в венгерский банк, чтобы профинансировать свою предвыборную кампанию. 10 апреля во Франции состоялся первый тур выборов президента.

По данным французских СМИ, явка на французских выборах составила примерно 73%. Во второй тур, который состоится 24 апреля, вышли Марин Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

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