Второй тур президентских выборов пройдет во Франции

Второй тур президентских выборов, в котором поборются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, пройдет во Франции в воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

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В публикации отмечается, что избирательный участки начнут принимать граждан в 8:00 по местному времени (9:00 мск). В большинстве коммун голосование закончится в 20:00 (21:00 мск), а в крупных французских городах участки проработают до 21:00 (22:00 мск). Президент Франции избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Ранее Макрон в ходе дебатов с Ле Пен обвинил ее в зависимости от России, напомнив о том, как ее партия в 2014 году брала заем в российском банке. По его словам, в этом году она обратилась за кредитом в венгерский банк, чтобы профинансировать свою предвыборную кампанию. 10 апреля во Франции состоялся первый тур выборов президента.