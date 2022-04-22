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25 минут назад

Грету Тунберг возмутила любовь к планете находящихся у власти людей

Вероника Полынина

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала людей, которые празднуют День Земли, одновременно «уничтожая ее», пишет Independent.

Грету Тунберг возмутила любовь к планете находящихся у власти людей
Фото: ReutersReuters

По словам Тунберг, ежегодное глобальное мероприятие «превратилось в возможность для людей, находящихся у власти, заявить о своей «любви» к планете, одновременно разрушая ее с максимальной скоростью».

19-летняя активистка присоединилась к молодежным протестам в Стокгольме, инициатором которых она стала в 2018 году. Цель протестов - призвать мировую общественность к срочным действиям по преодолению климатического кризиса и ужесточить требования к климатическим действиям в День Земли-2022.

В этом году тема Дня Земли – «Инвестируем в нашу планету», призывающая граждан, предприятия и правительства инвестировать в технологии и методы, которые могут принести пользу планете.

В 2022 году Грета Тунберг планирует опубликовать новую книгу с участием 100 ведущих экспертов и активистов в области изменения климата. Активистка обещает рассказать «правду без прикрас» о том, как и почему меняется мир. День Земли отмечается ежегодно 22 апреля с 1970 года.

В мире,Грета Тунберг,
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