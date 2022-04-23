Найдена замена России в Совете ООН по правам человека

Чехия хочет заменить Россию в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ). Прага уже подала соответствующую заявку. Об этом сообщили в МИДе республики.
«Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства», — говорится в сообщении чешского дипведомства в twitter-аккаунте.
Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 государства. Затем РФ досрочно прекратила свою работу в СПЧ ООН. В Кремле заявляли, что выход России из организации стал возможным из-за давления на стран-участниц и общей русофобии.