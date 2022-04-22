Полковник указал на ошибку Байдена в политике на Украине

Президент США Джо Байден и его советники ошибочно полагают, что выбранная ими политика поддержки Украины приведет к ожидаемому результату. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Он также подчеркнул, что вооруженные силы РФ "почти завершили работу" по уничтожению ВСУ.
"Я действительно думаю, что президент и поддерживающие его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет", - отметил Макгрегор.
Участвовавший в войне в Персидском заливе полковник предсказал, что, всей помощи в виде оружия и финансовых средств, оплачиваемых из кошельков американских налогоплательщиков будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию.
Кроме того, анализируя последние боевые действия Макгрегор пришел к выводу, что бои в Донбассе являются "окончательным уничтожением того, что осталось от лучших сил Украины" в этом районе.
"Русские никогда не были заинтересованы в форсировании Днепра. Они всегда были заинтересованы в уничтожении украинских сил, и эта работа почти завершена. Поэтому я думаю, что печальная правда заключается в том, что это прокси-война, в которой мы отправляем большое количество украинцев умирать без какой-либо реальной надежды на то, что они добьются чего-то важного для себя", - заключил бывший военный чиновник.