Полковник указал на ошибку Байдена в политике на Украине

"Русские никогда не были заинтересованы в форсировании Днепра. Они всегда были заинтересованы в уничтожении украинских сил, и эта работа почти завершена. Поэтому я думаю, что печальная правда заключается в том, что это прокси-война, в которой мы отправляем большое количество украинцев умирать без какой-либо реальной надежды на то, что они добьются чего-то важного для себя", - заключил бывший военный чиновник.