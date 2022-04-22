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44 минуты назад

Польский генерал Скшипчак обвинил Бориса Джонсона в разглашении военной тайны

Слово и Дело

Британский премьер-министр Борис Джонсон безответственно относится к сохранению важных военных тайн, касающихся Украины и стран НАТО. Об этом заявил отставной генерал польской армии Вальдемар Скшипчак.

Польский генерал обвинил Джонсона в разглашении военной тайны
Фото: Martyn WheatleyKeystone Press Agency globallookpressMartyn WheatleyKeystone Press Agency globallookpress

Во время своего визита в Индию глава правительства Великобритании Джонсон заявил о подготовке украинских военных к использованию тяжелой боевой техники западного производства на территории Польши и Соединенного Королевства, возмутился бывший командующий сухопутными силами польской армии Вальдемар Скшипчак.

«Премьер-министр Великобритании раскрывает военную тайну», – подчеркнул польский генерал.

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Скшипчак рекомендовал Борису Джонсону проявлять сдержанность и осмотрительность в публичной риторике на тему военного сотрудничества стран НАТО и Украины.

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