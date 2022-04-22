Польский генерал обвинил Джонсона в разглашении военной тайны

Британский премьер-министр Борис Джонсон безответственно относится к сохранению важных военных тайн, касающихся Украины и стран НАТО. Об этом заявил отставной генерал польской армии Вальдемар Скшипчак.

Фото: Martyn WheatleyKeystone Press Agency globallookpress Martyn WheatleyKeystone Press Agency globallookpress

Во время своего визита в Индию глава правительства Великобритании Джонсон заявил о подготовке украинских военных к использованию тяжелой боевой техники западного производства на территории Польши и Соединенного Королевства, возмутился бывший командующий сухопутными силами польской армии Вальдемар Скшипчак.

«Премьер-министр Великобритании раскрывает военную тайну», – подчеркнул польский генерал.