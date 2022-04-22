«Мы должны будем продолжать переговоры с Владимиром Путиным. Мы с Марио (Драги – премьером Италии – прим.) не разговаривали с ним после сцен в Буче. Мы все были ошеломлены, подавлены. Я разговаривал с Владимиром Путиным каждый раз, когда меня просил Зеленский. Нельзя забывать, что украинский президент хочет этого контакта. Именно в этом контексте наша роль полезна», - заявил он в интервью изданию.