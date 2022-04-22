В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

Макрон заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

При этом французский лидер подчеркнул, что о разговорах с Путиным его просит Владимир Зеленский.

«Мы должны будем продолжать переговоры с Владимиром Путиным. Мы с Марио (Драги – премьером Италии – прим.) не разговаривали с ним после сцен в Буче. Мы все были ошеломлены, подавлены. Я разговаривал с Владимиром Путиным каждый раз, когда меня просил Зеленский. Нельзя забывать, что украинский президент хочет этого контакта. Именно в этом контексте наша роль полезна», - заявил он в интервью изданию.

Президент Франции подчеркнул, что имеет «моральную, психологическую усталость» от многочисленных переговоров.

Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине

«Тяжело часами разговаривать с президентом Зеленским, с людьми, которые переживают ужас», - сказал президент Франции.

Ранее Макрон сообщил, что намерен продолжать диалог с Путиным по ситуации на Украине. При этом он не уточнил, когда может состояться следующий телефонный разговор. Французский лидер подчеркнул, что в последние дни диалог с Путиным стал менее интенсивным, так как он занят своей предвыборной кампанией.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители