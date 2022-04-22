Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.
При этом французский лидер подчеркнул, что о разговорах с Путиным его просит Владимир Зеленский.
«Мы должны будем продолжать переговоры с Владимиром Путиным. Мы с Марио (Драги – премьером Италии – прим.) не разговаривали с ним после сцен в Буче. Мы все были ошеломлены, подавлены. Я разговаривал с Владимиром Путиным каждый раз, когда меня просил Зеленский. Нельзя забывать, что украинский президент хочет этого контакта. Именно в этом контексте наша роль полезна», - заявил он в интервью изданию.
Президент Франции подчеркнул, что имеет «моральную, психологическую усталость» от многочисленных переговоров.
«Тяжело часами разговаривать с президентом Зеленским, с людьми, которые переживают ужас», - сказал президент Франции.
Ранее Макрон сообщил, что намерен продолжать диалог с Путиным по ситуации на Украине. При этом он не уточнил, когда может состояться следующий телефонный разговор. Французский лидер подчеркнул, что в последние дни диалог с Путиным стал менее интенсивным, так как он занят своей предвыборной кампанией.