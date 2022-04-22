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49 минут назад

Горящий стратегический бомбардировщик в США попал на видео

Александр Кузьмин

На американской авиабазе Дайс сгорел стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США. Инцидент произошел 21 апреля на военно-воздушной базе, где B-1B Lancer проходил техническое обслуживание, сообщает Airforce Times.

Уточняется, что самолет загорелся во время процедуры планового обслуживания двигателя General Electric F-101-GE-102.

Самолет B-1B изначально создавался в качестве носителя ядерного оружия для замены B-52. Но в начале 90-х годов прошлого века военные воздушные суда переоборудовали для оснащения обычными вооружениями. Бомбардировщики B-1B Lancer приписаны к авиабазе Дайс в составе 7-й боевой группы.

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