Папа Римский сообщил об отмене встречи с патриархом Кириллом

«Когда я был архиепископом Буэнос-Айреса, я налаживал плодотворный диалог между христианами, иудеями и мусульманами. Это была одна из инициатив, которыми я больше всего горжусь. Такую же политику я продвигаю в Ватикане. Как вы уже много раз слышали от меня, для меня согласие важнее конфликта», - заявил понтифик.