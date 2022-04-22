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18 минут назад

Папа Римский сообщил об отмене встречи с Кириллом

Елена Прошина

Папа Римский Франциск сожалеет, что пришлось отложить встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом, которая должна была состояться в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аргентинское издании La Nacion.

Папа Римский сообщил об отмене встречи с патриархом Кириллом
Фото: ReutersReuters

«Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», - отметил Папа Франциск.

При этом свои отношения с Патриархом Кириллом он охарактеризовал как «очень хорошие». Папа Римский отметил, что выступал за межрелигиозный диалог.

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«Когда я был архиепископом Буэнос-Айреса, я налаживал плодотворный диалог между христианами, иудеями и мусульманами. Это была одна из инициатив, которыми я больше всего горжусь. Такую же политику я продвигаю в Ватикане. Как вы уже много раз слышали от меня, для меня согласие важнее конфликта», - заявил понтифик.

Ранее Папа Римский присоединился к призыву генсека ООН установить пасхальное перемирие на Украине. В Киеве согласились на пасхальное перемирие.

В мире,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,РПЦ,ООН,
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