Папа Римский: «Встречу с патриархом Кириллом пришлось отложить»

"Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице", - сказал Папа Франциск.