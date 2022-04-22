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36 минут назад

Папа Римский сообщил, что встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме пришлось отложить

ТАСС

Папа Римский Франциск выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с патриархом Московским и вся Руси Кириллом пришлось отложить. Такое заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью аргентинскому изданию "Насьон".

Папа Римский: «Встречу с патриархом Кириллом пришлось отложить»
Фото: EPAEPA

При этом свои отношения с предстоятелем РПЦ он охарактеризовал как "очень хорошие".

"Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице", - сказал Папа Франциск.

В мире,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,
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