Папа Римский: «Встречу с патриархом Кириллом пришлось отложить»

Папа Римский Франциск выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с патриархом Московским и вся Руси Кириллом пришлось отложить. Такое заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью аргентинскому изданию "Насьон".
При этом свои отношения с предстоятелем РПЦ он охарактеризовал как "очень хорошие".
"Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице", - сказал Папа Франциск.