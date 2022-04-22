На Украине назвали дату вступления в ЕС

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина станет членом Евросоюза в 2024 году. Об этом пишет URA.RU.

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«Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году», - подчеркнула она.

Чиновница также отметила, что на Украине планируют за два года восстановить всю инфраструктуру, разрушенную в ходе российской спецоперации, и будут настаивать, чтобы за восстановление заплатила Россия.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».