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38 минут назад

«Хоть завтра»: Боррель высказался о переговорах с Путиным

Мария Иванова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что был бы готов немедленно начать переговоры по украинским кризису с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает El Pais.

«Сел бы хоть завтра», - так Боррель ответил на вопрос о готовности сесть за стол переговоров с Путиным.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что переговоры России и Украины обречены на провал.

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По словам Джонсона, ему «очень сложно увидеть», о чем можно договориться «без доброй воли».

«Как ты можешь вести переговоры с крокодилом, если твоя нога у него в пасти?» - заявил Джонсон.

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