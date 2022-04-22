Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что был бы готов немедленно начать переговоры по украинским кризису с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает El Pais.

«Сел бы хоть завтра», - так Боррель ответил на вопрос о готовности сесть за стол переговоров с Путиным.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что переговоры России и Украины обречены на провал.

По словам Джонсона, ему «очень сложно увидеть», о чем можно договориться «без доброй воли».