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5 минут назад

Финляндия подаст заявку в НАТО в ближайшие недели

Мария Иванова

Замглавы комитета финского парламента по иностранным делам Эркки Туомиоя заявила, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Стало известно, когда Финляндия подаст заявку на членство в НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Финляндия имеет сильное большинство [по поддержке членства в НАТО] как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я говорю об этом независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим решением», - сказала Туомиоя.

На фоне украинского кризиса Швеция и Финляндия начали обсуждать возможное вступление в НАТО.

Большинство финнов высказались в поддержку вступления страны в альянс впервые с 1984 года.

Финский форум бизнеса и политики EVA собирает данные два раза в год в течение почти 40 лет, чтобы отслеживать взгляды и ценности финнов, в том числе их отношение к возможному членству в НАТО. Результаты осени 2021 года показали, что только 26 процентов населения поддерживали вступление в альянс, но после февраля 2022 года их число подскочило до 60 процентов. Такой же процент финнов хочет, чтобы решение было принято уже в этом году.

The Times писала, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в альянс уже летом 2022 года. По данным газеты, этот вопрос обсуждался на переговорах глав МИД стран НАТО.

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