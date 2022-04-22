Стало известно, когда Финляндия подаст заявку на членство в НАТО

«Финляндия имеет сильное большинство [по поддержке членства в НАТО] как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я говорю об этом независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим решением», - сказала Туомиоя.

Финский форум бизнеса и политики EVA собирает данные два раза в год в течение почти 40 лет, чтобы отслеживать взгляды и ценности финнов, в том числе их отношение к возможному членству в НАТО. Результаты осени 2021 года показали, что только 26 процентов населения поддерживали вступление в альянс, но после февраля 2022 года их число подскочило до 60 процентов. Такой же процент финнов хочет, чтобы решение было принято уже в этом году.