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8 минут назад

Япония назвала южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Елена Прошина

Япония в своей «Синей книге по дипломатии» за этот год официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Это произошло впервые с 2003 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Впервые с 2003 года: Япония изменила статус Курил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». «Синяя книга» была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.

В целом позиция Японии в отношении Курильских островов не меняется многие годы, однако формулировки в «Синей книги по дипломатии» меняются в зависимости от температуры российско-японских отношений.

Курилы раздора: из-за чего спорят Япония и Россия

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия отказалась от переговоров с Японией по вопросу Курильских островов и мирного договора. По его словам, переговоры на эту тему «всегда носили ритуальный характер». Он подчеркнул, что «в новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению».

В мире,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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