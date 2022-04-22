Впервые с 2003 года: Япония изменила статус Курил

Япония в своей «Синей книге по дипломатии» за этот год официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Это произошло впервые с 2003 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». «Синяя книга» была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.

В целом позиция Японии в отношении Курильских островов не меняется многие годы, однако формулировки в «Синей книги по дипломатии» меняются в зависимости от температуры российско-японских отношений.