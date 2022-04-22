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17 минут назад

Япония впервые за 19 лет обозначила Курилы как «незаконно оккупированные Россией»

Вечерняя Москва

Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот календарный год Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией.

«Незаконно оккупированные»: Япония определилась по Курилам
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ежегодный доклад был представлен внешнеполитическим ведомством на заседании японского правительства в пятницу, 22 апреля, пишет местное информационное агентство Киодо.

В «Синей книге» за 2022 год впервые за 11 лет также появилось определение, согласно которому острова являются территорией, «принадлежащей Японии».

Несмотря на то что в целом позиция Токио по этому вопросу остается неизменной на протяжении десятилетий, формулировки «Синей книги» варьируются в зависимости от «температуры» взаимоотношений между странами, пишет РИА Новости.

В 2018 году в аналогичном докладе также говорилось о принадлежности Курилов Японии, однако год спустя подобное заявление исчезло и было заменено словами о том, что Москва и Токио работают над разрешением территориального спора.

В минувшую среду, 20 апреля, автобус с дипломатами из России и сотрудниками торгового представительства, о высылке которых из страны объявили японские власти, под марш «Прощание славянки» выехал с территории российской дипмиссии в Токио.

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