В США назвали ошибку Байдена в отношении России

Чем агрессивнее президент США Джо Байден набрасывается на своего российского коллегу Владимира Путина, тем ниже его рейтинг. Такое мнение выразил американский полковник Уэс Мартин (Wes Martin) в статье для The Washington Post.

Фото: Reuters Reuters

Он указал на то, что десятилетиями американцы объединялись вокруг лидера при возникновении серьезной стратегической проблемы. Однако, отметил Мартин, Байден добился совершенно противоположного эффекта. Автор статьи напомнил, что глава Белого дома публично называл президента России Владимира Путина «мясником» и «военным преступником». Он обратил внимание на то, что Вашингтон сжигает все мосты для диалога с Москвой вместо того, чтобы поддерживать канал связи. По мнению Мартина, проявляя подобную жесткость, Байден пытается восстановить рухнувшую популярность.

Кроме того, в своей статье Мартин привел слова бывшего исполняющего обязанности директора ЦРУ Майкла Морелла (Michael Morell), который посчитал, что резкие высказывания Байдена лишь укрепляют позиции Путина внутри страны. «Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет...», — пояснил Морелл.