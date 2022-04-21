Россия передала Казахстану спутник на Байконуре за 1 рубль

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре. Согласно распоряжению правительства РФ первым станет собранный еще в 90-е годы и все еще незапущенный на орбиту спутник «Экран-М» и комплектующие к нему за символическую цену в 1 рубль. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению», — говорится в распоряжении.

Кроме спутника «Экран-М» с комплектующими и составными частями в перечне значится сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость второй позиции также оценена в 1 рубль. Обеспечить передачу поручено Росимуществу и МИД РФ.

Напомним, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник «Экран-М» и три технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.