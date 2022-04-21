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38 минут назад

Путина пригласили на саммит G20

Газета.Ruиещё 9

Глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индраватити сообщила, что на саммит Группы двадцати (G20) пригласили лидеров всех стран-членов форума, в том числе президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Путина пригласили на саммит G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявила министр, приглашения отправляются заранее. По ее словам, уже все государства в G20 получили свои приглашения. В этом году в Группе двадцати председательствует Индонезия.

Семнадцатая встреча глав стран G20 пройдет осенью на острове Бали. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Российскую Федерацию воздержаться от участия в мероприятиях G20.

До этого президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20. Он отметил, что вопрос исключения РФ уже обсуждался, однако не все страны-участницы формата с этим согласны.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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