Посольство Великобритании возобновит работу в Киеве

Со следующей недели посольство Великобритании в Киеве возобновляет работу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам визита в Индию . Он пояснил, что это связано со снижением военной активности ВС РФ на киевском направлении.

В середине февраля британские дипломаты на Украине временно переехали из Киева во Львов. Ранее стало известно, что в Киеве заработало посольство Франции, диппредставительства Испании и Италии также намерены в скором времени вернуться в украинскую столицу.