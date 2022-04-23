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1 час назад

Посольство Великобритании возобновит работу в Киеве

BFM.RUиещё 2

Со следующей недели посольство Великобритании в Киеве возобновляет работу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам визита в Индию. Он пояснил, что это связано со снижением военной активности ВС РФ на киевском направлении.

Посольство Великобритании возобновит работу в Киеве
Фото: ReutersReuters

В середине февраля британские дипломаты на Украине временно переехали из Киева во Львов. Ранее стало известно, что в Киеве заработало посольство Франции, диппредставительства Испании и Италии также намерены в скором времени вернуться в украинскую столицу.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.

В мире,Борис Джонсон,Верховный суд,
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