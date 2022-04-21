«Сигнал «партии войны»: Шольца могут отправить в отставку за позицию по Украине

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца, который отказывается поставлять Украине тяжелое вооружение, может стоить ему поста председателя правительства. Глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц планирует вынести вопрос об оружии на голосование в парламенте, где решение могут принять вопреки мнению Шольца. За этим последует голосование о вопросе доверия к нему. «Газета.Ru» — о том, как российская военная операция на Украине ведет к политическому кризису в ФРГ.

Фото: Reuters Reuters

Голосуем, господа

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Канцлер Германии и лидер правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц оказался под перекрестным огнем критики за отказ поставлять тяжелое вооружение Украине. При самом негативном развитии событий он может лишиться своего поста, пробыв на нем менее полугода.

Главная угроза положению Шольца идет от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) под руководством Фридриха Мерца, который, по данным журнала Spiegel, уже на следующей неделе планирует внести на голосование в парламенте проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Киеву. Однозначно линию Шольца в парламенте поддерживают только сторонники крайних взглядов - националисты из "Альтернативы для Германии" и "Левые".

Если Бундестаг проголосует вопреки мнению Шольца, то ему понадобится снова заручиться поддержкой большинства депутатов, подняв в парламенте вопрос о "вотуме доверия" к нему.

Если же бундестаг откажет канцлеру в доверии, то дальше все будет зависеть от того, как быстро парламент сможет избрать нового главу правительства. Если это не произойдет за 21 день, то канцлер сможет попросить президента распустить Бундестаг и объявить новые выборы. И такое же право у него появится сразу, если большинство поддержит его во главе правительства.

Пока что у Шольца не все хорошо и с популярностью в народе. Согласно опросам Института по изучению общественного мнения Givey, однозначно слабым руководителем Шольца назвали 42% немцев. Положительно о нем отзываются 49% жителей ФРГ.

Проплывая между Сциллой и Харибдой

В разговоре с "Газетой.Ru" политолог и председатель Общества Бисмарка в Москве Михаил Голованов назвал публикацию про вероятную отставку "в атлантистском Spiegel" не случайной. "Это сигнал "партии войны" канцлеру, что пора усиливать давление на Кремль.

Шольц находится в сложной ситуации - с одной стороны, зависимость немецкой экономики от русского газа мешает ему перейти в режим откровенной эскалации, с другой - растет нажим со стороны союзников по НАТО, в первую очередь Вашингтона.

Технически отставка Шольца возможна. Последний раз такое было 40 лет назад, когда через вотум недоверия в Бундестаге убрали канцлера Гельмута Шмидта, тоже, кстати, социал-демократа и сторонника "разрядки". Тогда канцлер не справился с последствиями нефтяного кризиса. А сейчас Шольцу могут поставить в вину мягкотелость к "агрессору", - сказал он. При этом Голованов не верит в возможность отставки канцлера.

"Символические поставки тяжелого вооружения Украине - вопрос времени, Шольц вполне может пойти на компромисс, который устроит и ХДС, и коалицию", - пояснил он.

К примеру, известно, что канцлер ФРГ не против поставок танков по принципу "кругового обмена". Сообщается, что Берлин может дать современное вооружение НАТО странам Восточной Европы, которые отправляют советскую военную технику (вроде танков T-72) Украине.

Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов в комментарии "Газете.Ru" выразил мнение, что само по себе голосование о поставках тяжелого вооружения Киеву несет опасность и для оппозиции.

"Провал инициированного ХДС голосования будет иметь серьезные последствия для самих христианских демократов, которые никак не могут дождаться успехов при новом председателе Фридрихе Мерце. Перенос дебатов о поставках оружия в плоскость законодательной инициативы - рискованная игра для ХДС", - уверен он.

Почему Шольц не торопится вооружать Киев

Поведение канцлера не отличается последовательностью. Издание Bild уверяет, что еще в середине марта Германия была готова к поставкам тяжелой техники. Но через месяц Берлин утвердил окончательный список помощи Киеву, который оказался значительно урезан по сравнению с ожидаемым - сумма составит €307 млн вместо € 1 млрд, исключено тяжелое вооружение.

Издание Bloomberg считает, что Шольц таким образом дистанцировался от усилий международного сообщества, которое оказывает помощь Украине "на фоне нового наступления" России. Впрочем, в понятие "дистанцировался" нужно включить, как минимум, мартовские поставки 1500 переносных зенитных ракетных комплексов "Стрела", 100 пулеметов MG3 и несколько миллионов патронов для стрелкового оружия. Но этого Киеву мало: свое разочарование политикой Берлина не раз высказывал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. Шольц называл несколько причин такого решения. Так, он уверял, что у Германии просто нет подходящей техники, а также сомневался, что украинские военные способны управлять танками "Леопард 2".

Но, пожалуй, главный фактор, который упоминается и в официальных речах, и у инсайдеров - Берлин не хочет считаться прямым участником военного конфликта. Газета Tagesspiegel и вовсе рассказала об опасении некоторых социал-демократов, что Украина оттеснит Россию с помощью серьезной техники и нападет на Крым, что может привести к ядерной войне.

Артем Соколов из Института международных исследований МГИМО уверен, Олаф Шольц придерживается умеренной линии из-за нежелания выставлять Германию на передний край в противостоянии России и Запада.

"Пока ему удается находить компромиссные варианты, однако давление лишь нарастает. Сдача социал-демократами своих позиций в этом вопросе может спровоцировать другие политические силы Германии на выбивание новых уступок по другим вопросам", - подчеркнул он.

По мнению Михаила Голованова, одной из реальных причин нежелания Шольца оказывать прямую помощь тяжелым вооружением может быть и поведение украинской элиты.

"Речь идет про хамские выпады Украины в лице президента Владимира Зеленского и посла в Берлине Мельника. Они то обвинят Берлин в поддержке Путина, то объявят президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера нежелательным лицом в Киеве, то публично отчитают за отказ поставлять технику. В Киеве понимают ограниченность военно-политического суверенитета Германии в рамках Евросоюза, потому и давят на болевые точки - с подачи Вашингтона. Но и Шольц игнорировать такое не может. В этом смысле он ответил в рамках общепринятого политеса. После публичных унижений Берлина со стороны Киева ФРГ следовало слегка "прикрутить фитилек" ему", - объяснил он.