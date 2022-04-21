США подали сигнал занявшим нейтральную позицию по России странам

"Есть ряд стран, которые остались нейтральными <...>, не выступили против действий России, как предполагалось. Думаю, для всех них сигнал один: то, что мы наблюдаем, является нарушением базовых принципов поведения <...>, закрепленных в Уставе ООН. Их соблюдения ожидают от всех стран, которые являются частью мировой экономики и руководящих институтов. И мы действительно призываем их осудить действия России", - сказала она.