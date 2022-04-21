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54 минуты назад

США заявили, что ожидают от других стран отказа от нейтральной позиции по спецоперации РФ

ТАСС

Власти США рассчитывают, что страны, которые, по мнению Вашингтона, заняли сейчас нейтральную позицию по отношению к спецоперации РФ на Украине, осудят действия Москвы и будут соблюдать антироссийские санкции. Об этом в четверг заявила на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.

США подали сигнал занявшим нейтральную позицию по России странам
Фото: flickr.comflickr.com

"Есть ряд стран, которые остались нейтральными <...>, не выступили против действий России, как предполагалось. Думаю, для всех них сигнал один: то, что мы наблюдаем, является нарушением базовых принципов поведения <...>, закрепленных в Уставе ООН. Их соблюдения ожидают от всех стран, которые являются частью мировой экономики и руководящих институтов. И мы действительно призываем их осудить действия России", - сказала она.

"Но, помимо этого, мы, конечно, хотим быть уверены, что они не обходят наши санкции и не оказывают какую-либо активную поддержку России", - добавила министр.

США предрекли упадок из-за ошибки в отношениях с Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

В мире,Джанет Йеллен,Владимир Путин,ООН,
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