США подали сигнал занявшим нейтральную позицию по России странам

Власти США рассчитывают, что страны, которые, по мнению Вашингтона, заняли сейчас нейтральную позицию по отношению к спецоперации РФ на Украине, осудят действия Москвы и будут соблюдать антироссийские санкции. Об этом в четверг заявила на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.
"Есть ряд стран, которые остались нейтральными <...>, не выступили против действий России, как предполагалось. Думаю, для всех них сигнал один: то, что мы наблюдаем, является нарушением базовых принципов поведения <...>, закрепленных в Уставе ООН. Их соблюдения ожидают от всех стран, которые являются частью мировой экономики и руководящих институтов. И мы действительно призываем их осудить действия России", - сказала она.
"Но, помимо этого, мы, конечно, хотим быть уверены, что они не обходят наши санкции и не оказывают какую-либо активную поддержку России", - добавила министр.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.