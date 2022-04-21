США предрекли упадок из-за ошибки в отношениях с Россией и Украиной

В интересах США находятся стабильные отношения с Россией, однако политика Вашингтона в отношении Украины грозит Соединенным Штатам серьезными последствиями. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Брэндан Флинн, сообщает РИА Новости.

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Журналист подчеркнул, что еще в начале 2000-х годов в США понимали значимость России для Запада в соперничестве с Китаем и необходимость учитывать Украину как фактор отношений с Кремлем. Несмотря на это, Белый дом решил «присоединить Киев к Западу». В результате США сорвали «универсальный демократический мир», в который должны были войти Россия, страны Ближнего Востока и Китай.

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«Именно это ошибочное видение, сложившееся в результате неверного толкования уроков победы Соединенных Штатов в холодной войне, и является причиной неправильной политики Америки на Украине», — заявил эксперт.

Флинн отметил, что расширение НАТО и Евросоюза укрепили США в правильности подобных решений, однако после конфликта в Южной Осетии в 2008 году стала понятна важность сфер влияния. Несмотря на подобный сигнал, Вашингтон продолжил ревизионистскую и интервенционистскую политику, которая привела к катастрофам по всему миру: перманентный хаос в Афганистане, росту влияния Ирана в Ираке, подъему Китая.

Обозреватель также обратил внимание на то, что теперь Пекин рассматривается в качестве главной угрозы для Вашингтона. По словам аналитика, еще на рубеже веков в США понимали, что расширение НАТО приведет к сближению России и Китая, однако альянс принял новых членов.

«Соединенные Штаты продолжали громко говорить, хотя кнут в их руках становился все короче», — написал он, добавив, что теперь подобный «стиль жизни» уже будет невозможен.

Журналист отметил, что если масштабы обязательств США перед другими государствами будет и дальше превосходить ее реальную мощь, новые кризисы станут неизбежны, а упадок ускорится.