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26 минут назад

Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине приступила к работе

RT на русскомиещё 4

Председатель совета ООН по правам человека Федерико Вильегас заявил о начале работы комиссии по расследованию событий на Украине.

Комиссия СПЧ ООН приступила к расследованию преступлений на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комиссия уже приступила к работе и будет вскоре полностью активной», — цитирует его РИА Новости.

Вильегас также заявил, что рассчитывает на предоставление Россией доступа комиссии в необходимые зоны для проведения расследования.

«Мы хотели бы получить доступ во все места, где нам придётся работать. Если Россия хочет выяснить правду о том, что происходит, лучше всего было бы предоставить комиссии доступ и предоставить возможность работать», — добавил он.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Впоследствии заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека после выхода из него России.

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