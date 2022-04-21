Западные эксперты оправдали расширение НАТО

Опрошенные журналом Foreign Affairs эксперты отказались считать ошибкой расширение НАТО после распада СССР. Перевод мнения экспертов приводит «ИноСМИ».

Доцент Флетчеровской школы при Университете Тафтса (США) Крис Миллер заявил, что благодаря принятию в НАТО стран Восточной Европы «они живут в обстановке мира и процветания, которая беспрецедентна в их новейшей истории».

Президент Чикагского совета по международным делам Иво Даалдер считает, что расширение НАТО «соответствовало чаяниям народов, которые сбросили иго советского владычества, чтобы обрести свободу и безопасность». По его мнению, ни Польша, ни Румыния, ни страны Прибалтики не считают вступление в НАТО ошибкой.

По словам сотрудника Центра международной безопасности Стэнфордского университета Джеймса Голдгейера, расширение НАТО обеспечило безопасность и стабильность огромной части Европы. Он напомнил, что на ранних этапах США и НАТО пытались сотрудничать с РФ в решении ее проблем безопасности, но в 2008 году Запад сделал ошибку, заявив, что альянс примет Украину и Грузию.

«Российская операция против Украины самым трагическим образом подтверждает правильность расширения НАТО, которое дало большинству стран Центральной Европы гарантии коллективной обороны в соответствии со статьей 5 ее устава. Иначе и эти страны тоже наряду с Украиной могли пасть жертвами российского нападения», - считает заместитель руководителя по исследовательской работе Польского института международных отношений Лукаш Кулеса.