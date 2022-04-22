Глава Евросовета рассказал о просьбе к Путину

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал в Twitter, что попросил президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов к Пасхе.

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«Призыв к президенту Путину: гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов должны быть немедленно открыты, особенно по случаю православной Пасхи», — написал Мишель.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что республика не будет открывать в пятницу, 22 апреля, гуманитарные коридоры для эвакуации жителей. Она объяснила эту ситуацию опасностью на маршрутах движения гуманитарного транспорта.